Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Cornelia Poletto & Christoph RüfferJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 5: Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Cornelia Poletto & Christoph Rüffer
103 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 6
Bei "Kühlschrank öffne dich!" geht in Folge 5 wahrlich nicht immer alles glatt. Aber als Profiköch:in darf man auch mal Glück haben. Nach einigen Rückschlägen liegen Lisa Angermann und Alexander Herrmann genau richtig und ahnen schon alle Vorlieben und versteckten Stolperfallen voraus. Macht sich die hellseherische Fähigkeit der beiden auch in der finalen Punktebewertung bezahlt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick