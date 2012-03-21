Küstenwache
Folge 25: Auge um Auge
Mit "Auge um Auge" strahlt die maritimste Serie Deutschlands ihre 250. Folge aus. Das besondere Jubiläum hält für die Zuschauer einzigartige Attraktionen bereit: Ein Hubschrauber der Super Puma Klasse eilt der Küstenwache-Crew auf hoher See zu Hilfe. Am Steuerknüppel sitzt Serienstar Wayne Carpendale alias Pilot Thomas Straatmann. Die spektakulären Einsätze wurden in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei realisiert. Zugleich spielt Fernsehstar Sophia Thomalla eine Doppelrolle als Zwillingsschwestern, von denen nicht klar ist, auf welcher Seite des Gesetztes sie stehen. Als sich Sanitäter Kai Norge morgens auf dem Weg zur Arbeit begibt, wird er plötzlich von hinten angegriffen und mit einem Elektroschocker betäubt. Auf der "Albatros II" machen sich die Kollegen Gedanken, warum Norge nicht zum Dienst erschienen ist.
