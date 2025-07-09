Zum Inhalt springenBarrierefrei
landuf, landab

Horwer und Hergiswiler Seebucht

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 09.07.2025
Horwer und Hergiswiler Seebucht

Jetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 1: Horwer und Hergiswiler Seebucht

16 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Diese Woche sind wir in Luzern und Nidwalden unterwegs. Freue dich auf Bündner Ziegen, die Luzerner Kastanienhaine pflegen, auf ein junges Winzer-Duo, das Tradition mit kunstvoller Handwerkskunst verbindet, und auf die kleinen Wasserflugzeuge, die vor der Uferpromenade des Seehotels in Hergiswil starten und landen.

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

