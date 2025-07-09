Horwer und Hergiswiler SeebuchtJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 1: Horwer und Hergiswiler Seebucht
16 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Diese Woche sind wir in Luzern und Nidwalden unterwegs. Freue dich auf Bündner Ziegen, die Luzerner Kastanienhaine pflegen, auf ein junges Winzer-Duo, das Tradition mit kunstvoller Handwerkskunst verbindet, und auf die kleinen Wasserflugzeuge, die vor der Uferpromenade des Seehotels in Hergiswil starten und landen.
