landuf, landab
Folge 2: St. Gallen-Bodensee
16 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Diese Woche sind wir in der Ostschweiz unterwegs. Freue dich auf ein leidenschaftlicher Stand-up-Paddler, der 2021 den Bodensee gleich zweimal in weniger als 5 Stunden überquerte, auf den Walter Zoo in Gossau mit seiner Igelpflegestation, die verletzte Igel gesundpflegt, und auf Marco, der vor 12 Jahren zuhause mit dem Bierbrauen begann und heute eine erfolgreiche Kleinbrauerei betreibt.
