Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
landuf, landab

St. Gallen-Bodensee

SAT.1Staffel 10Folge 2vom 16.07.2025
St. Gallen-Bodensee

St. Gallen-BodenseeJetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 2: St. Gallen-Bodensee

16 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Diese Woche sind wir in der Ostschweiz unterwegs. Freue dich auf ein leidenschaftlicher Stand-up-Paddler, der 2021 den Bodensee gleich zweimal in weniger als 5 Stunden überquerte, auf den Walter Zoo in Gossau mit seiner Igelpflegestation, die verletzte Igel gesundpflegt, und auf Marco, der vor 12 Jahren zuhause mit dem Bierbrauen begann und heute eine erfolgreiche Kleinbrauerei betreibt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

Alle 10 Staffeln und Folgen