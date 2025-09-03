Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
landuf, landab

Urserntal Andermatt

SAT.1Staffel 10Folge 9vom 03.09.2025
Urserntal Andermatt

Urserntal AndermattJetzt kostenlos streamen

landuf, landab

Folge 9: Urserntal Andermatt

16 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Diese Woche sind wir im Urner Oberland unterwegs. Freue dich auf beeindruckende Rettungshunde in Ausbildung für den Einsatz im Gebirge, auf eine Familie von Steinmetzen, die seit Jahrhunderten grünen Serpentin aus dem Gotthardmassiv gewinnt, und auf ein innovatives Aufforstungsprojekt, das Menschen, Wald und Klima nachhaltig miteinander verbindet.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

landuf, landab
SAT.1
landuf, landab

landuf, landab

Alle 10 Staffeln und Folgen