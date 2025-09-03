landuf, landab
Folge 9: Urserntal Andermatt
16 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Diese Woche sind wir im Urner Oberland unterwegs. Freue dich auf beeindruckende Rettungshunde in Ausbildung für den Einsatz im Gebirge, auf eine Familie von Steinmetzen, die seit Jahrhunderten grünen Serpentin aus dem Gotthardmassiv gewinnt, und auf ein innovatives Aufforstungsprojekt, das Menschen, Wald und Klima nachhaltig miteinander verbindet.
