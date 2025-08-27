Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heidadorf Visperterminen

SAT.1Staffel 10Folge 8vom 27.08.2025
Folge 8: Heidadorf Visperterminen

16 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Diese Woche sind wir im Oberwallis unterwegs. Freue dich auf einen jungen Züchter von Walliser Schwarznasenschafen, auf den höchsten zusammenhängenden Weinberg Europas bei Visperterminen und auf ein engagiertes Dorfleben mit einem jungen Frauenfussball-Verein, der bereits fest zur Gemeinschaft gehört.

SAT.1
