Heidadorf VisperterminenJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 8: Heidadorf Visperterminen
16 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Diese Woche sind wir im Oberwallis unterwegs. Freue dich auf einen jungen Züchter von Walliser Schwarznasenschafen, auf den höchsten zusammenhängenden Weinberg Europas bei Visperterminen und auf ein engagiertes Dorfleben mit einem jungen Frauenfussball-Verein, der bereits fest zur Gemeinschaft gehört.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick