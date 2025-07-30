landuf, landab
Folge 4: Mendrisiotto
16 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Freue dich auf einen nachhaltigen Campingplatz mit Alpakas, die in der Tiertherapie eingesetzt werden, auf die Gebrüder Bianchi, die das traditionelle Holunderblüten-Rezept ihrer Grossmutter wiederbeleben, und auf "Stay Generous", ein einzigartiges Albergo Diffuso im malerischen Tessiner Muggiotal, das Claudio und Oscar aus ihrem Heimatdorf geschaffen haben.
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