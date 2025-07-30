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landuf, landab

Mendrisiotto

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 30.07.2025
Mendrisiotto

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Folge 4: Mendrisiotto

16 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Freue dich auf einen nachhaltigen Campingplatz mit Alpakas, die in der Tiertherapie eingesetzt werden, auf die Gebrüder Bianchi, die das traditionelle Holunderblüten-Rezept ihrer Grossmutter wiederbeleben, und auf "Stay Generous", ein einzigartiges Albergo Diffuso im malerischen Tessiner Muggiotal, das Claudio und Oscar aus ihrem Heimatdorf geschaffen haben.

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