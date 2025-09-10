Engadin SilvaplanerseeJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 10: Engadin Silvaplanersee
16 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Diese Woche sind wir im Engadin unterwegs. Freue dich auf eine Milchfarm hoch oben im Berggebiet, auf die Lataria Engiadinaisa - eine der höchstgelegenen Molkereien Europas -, auf eine Künstlerin, die aus Holz mit Motorsäge Skulpturen und Möbel zaubert, und auf einen holländischen Surfer, der dem Malojawind folgte und seine Liebe zum Engadin entdeckte.
