landuf, landab
Folge 7: San Bernardino Misox
16 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Diese Woche sind wir im Misox unterwegs. Freue dich auf einen Fassmacher, der Barriques aus lokaler Eiche in echter Handarbeit herstellt, auf einen Bergretter, der sich für sichere Wege und Helikoptereinsätze in den Bergen engagiert, und auf eine Familie, die mit ihren fünf Kindern eine abgelegene Alp im Val Cama bewirtschaftet.
