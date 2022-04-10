Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 14: Finale
155 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12
Woche für Woche stellten sich 20 Kandidat: innen dem Kampf gegen das Übergewicht. Sie meisterten das härteste Abnehm-Camp mit Ehrgeiz, Disziplin und Willensstärke. Und nun ist es geschafft: Das Finale von "Leben leicht gemacht" steht bevor! Wer hat die größte Verwandlung hinter sich? Wer kann sich von seinen Mitstreitern abheben? Und wer sichert sich den Sieg und gewinnt 50.000 Euro?
