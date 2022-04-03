Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Halbfinale

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 03.04.2022
Folge 13: Halbfinale

104 Min.Folge vom 03.04.2022Ab 12

Die letzten fünf Kandidat: innen stellen sich ihrer bisher größten Herausforderung: Sie alle wollen sich ein Ticket für das große Finale sichern! Und dafür müssen sie all ihre Kräfte mobilisieren, denn die Challenge gestaltet sich als der ultimative Endgegner. Zum Schluss wartet noch eine letzte große Waage auf die Kandidat:innen. Wer erhält eines der begehrten Tickets und kann sich weiterhin auf 50.000 Euro Siegerprämie freuen?

SAT.1
