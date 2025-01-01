Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 12: Episode 12
108 Min.Ab 12
Das große Halbfinale startet mit dem lang ersehnten Umstyling. Voller Selbstbewusstsein und Ausstrahlung präsentieren sich die Kandidat:innen erstmals in ihrem neuen Outfit. Doch damit nicht genug: In der Challenge "Burgerduell" gilt es, einen Cheeseburger abzutrainieren - doch diesmal ist jeder auf sich alleine gestellt. Wer hat am Ende genug geleistet, um weiterhin um den Titel kämpfen zu können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick