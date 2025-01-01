Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 11: Episode 11
104 Min.Ab 12
Die letzte Woche im "Leben leicht gemacht"-Camp bricht an und die verbliebenen Kandidat: innen kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Alles steht unter dem Motto "Erfolge". Welche sportlichen Meilensteine haben die Kandidat: innen bereits erreicht? Dieser Frage wollen die Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa in einer etwas anderen Sporteinheit auf den Grund gehen. Beim entscheidenden letzten Wiegen ist die Anspannung groß. Wer wird auf der Waage bestehen?
