Leben leicht gemacht - The Biggest LoserJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 5: Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
108 Min.Folge vom 30.01.2022Ab 12
Die fünfte Woche im Camp steht ganz unter dem Motto "Durchhaltevermögen" und startet deswegen mit einer Wochenaufgabe, bei der es nicht nur die Sport-Aktion in sich hat, sondern auch der Gewinn! In der große Wochen-Challenge treten die Kandidat:innen in olympischen Disziplinen gegeneinander an. Hier wird es schmerzhaft, schweißtreibend und emotional. Wer kann sich am Ende auf der Waage durchsetzen und wer muss das Camp verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick