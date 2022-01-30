Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5vom 30.01.2022
108 Min.Folge vom 30.01.2022Ab 12

Die fünfte Woche im Camp steht ganz unter dem Motto "Durchhaltevermögen" und startet deswegen mit einer Wochenaufgabe, bei der es nicht nur die Sport-Aktion in sich hat, sondern auch der Gewinn! In der große Wochen-Challenge treten die Kandidat:innen in olympischen Disziplinen gegeneinander an. Hier wird es schmerzhaft, schweißtreibend und emotional. Wer kann sich am Ende auf der Waage durchsetzen und wer muss das Camp verlassen?

