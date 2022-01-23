Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 4: Episode 4
108 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12
In der vierten Woche im Camp bekommen die 17 Kandidat:innen prominenten Besuch von dem Wiener Starkoch Alexander Kumptner. Ihn hat Campchefin Christine Theiss als Gastcoach zum Thema "Ernährung" eingeladen. Auch beim Trainer-Team Sigrid und Ramin steht beim Sport alles im Zeichen der Fettverbrennung. Hier müssen alle unter schweißtreibender Anstrengung zeigen, wie ausdauernd und leistungsstark sie bereits sind. Wer gewinnt am Ende der Woche die Waage?
