Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Episode 9

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 27.02.2022
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 9: Episode 9

106 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12

Die neunte Woche steht unter dem Motto "Neue Perspektiven". Doch daneben hat Campchefin Christine Theiss eine weitere Neuerung parat: Aus Paaren werden in dieser Woche Gegner! Somit steht auch der erste Sport im Duellmodus an. Welcher der Duellanten ist der Stärkere und welcher der Schwächere? Und welche Ergebnisse sind letztlich auf der Waage zu erwarten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen