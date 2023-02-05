Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Sie kämpfen für ein gesünderes Leben

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 05.02.2023
Sie kämpfen für ein gesünderes Leben

Sie kämpfen für ein gesünderes LebenJetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 1: Sie kämpfen für ein gesünderes Leben

161 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 12

Die große Auftaktfolge von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" startet mit einem spannenden Bootcamp. Abnehmwillige stellen sich dem Kampf gegen das Übergewicht und träumen von dem Einzug ins "Leben leicht gemacht"-Camp. Um einen der begehrten Plätze zu ergattern, müssen sie neben Camp-Chefin Dr. Christine Theiss auch Ex-Profi-Kickboxer Ramin Abtin und Personaltrainerin Sigrid Ilumaa überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen