Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Duelle, Freudentränen und wichtige Entscheidungen

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 12.03.2023
Duelle, Freudentränen und wichtige Entscheidungen

Duelle, Freudentränen und wichtige EntscheidungenJetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 6: Duelle, Freudentränen und wichtige Entscheidungen

124 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12

Die neue Woche bringt einige Veränderungen mit sich: Die Kandidat:innen dürfen vier Teamkapitän:innen benennen und müssen sich innerhalb ihrer Gruppe duellieren. Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa stehen ihren Schützlingen dabei unterstützend zur Seite. Für ihren Fleiß werden die Teilnehmer:innen mit langersehnten Geschenken von Zuhause belohnt. Doch die nächste Entscheidung lässt nicht lange auf sich warten und diesmal muss nicht nur eine:r das Camp verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen