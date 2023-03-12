Duelle, Freudentränen und wichtige EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 6: Duelle, Freudentränen und wichtige Entscheidungen
124 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12
Die neue Woche bringt einige Veränderungen mit sich: Die Kandidat:innen dürfen vier Teamkapitän:innen benennen und müssen sich innerhalb ihrer Gruppe duellieren. Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa stehen ihren Schützlingen dabei unterstützend zur Seite. Für ihren Fleiß werden die Teilnehmer:innen mit langersehnten Geschenken von Zuhause belohnt. Doch die nächste Entscheidung lässt nicht lange auf sich warten und diesmal muss nicht nur eine:r das Camp verlassen.
