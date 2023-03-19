Paarmodus an: Doppelt oder nichtsJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 7: Paarmodus an: Doppelt oder nichts
124 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12
Die Teilnehmer:innen sollen sich diese Woche in Paaren zusammenfinden. Um die bevorstehenden Aufgaben gemeinsam zu meistern, ist Teamgeist gefragt. Die Challenge verlangt den Kandidat:innen diesmal nicht nur sportliches Können ab, sie müssen auch Köpfchen beweisen. Wer zieht an einem Strang und welches Pärchen muss das Camp am Ende womöglich zusammen verlassen?
