SAT.1Staffel 2Folge 7vom 19.03.2023
124 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12

Die Teilnehmer:innen sollen sich diese Woche in Paaren zusammenfinden. Um die bevorstehenden Aufgaben gemeinsam zu meistern, ist Teamgeist gefragt. Die Challenge verlangt den Kandidat:innen diesmal nicht nur sportliches Können ab, sie müssen auch Köpfchen beweisen. Wer zieht an einem Strang und welches Pärchen muss das Camp am Ende womöglich zusammen verlassen?

SAT.1
