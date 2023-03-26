Die Paare schalten in den KrisenmodusJetzt kostenlos streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 8: Die Paare schalten in den Krisenmodus
127 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12
Zwölf fleißige Kandidat:innen kämpfen weiterhin gegen jedes überschüssige Gramm auf der Waage. Auch diese Woche müssen sie wieder im Paarmodus bestehen und ihren Teampartner dafür besser kennenlernen. Auch die anstehende Challenge hat es in sich: Die Paare müssen in fünf Runden gegeneinander antreten. Wer kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Favoritenrolle übernehmen?
