Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Die Paare schalten in den Krisenmodus

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 26.03.2023
Die Paare schalten in den Krisenmodus

Die Paare schalten in den KrisenmodusJetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 8: Die Paare schalten in den Krisenmodus

127 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12

Zwölf fleißige Kandidat:innen kämpfen weiterhin gegen jedes überschüssige Gramm auf der Waage. Auch diese Woche müssen sie wieder im Paarmodus bestehen und ihren Teampartner dafür besser kennenlernen. Auch die anstehende Challenge hat es in sich: Die Paare müssen in fünf Runden gegeneinander antreten. Wer kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Favoritenrolle übernehmen? 

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

