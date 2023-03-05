Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 05.03.2023
Folge 5: Stillstand ist keine Option

125 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12

Die Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollen ihre Schützlinge zu Höchstleistungen anspornen. Doch seit einigen Tagen herrscht bei vielen Teilnehmer:innen ein Motivationstief. Auch die Wochen-Challenge verlangt ihnen einiges ab und nicht alle Kandidat:innen kommen unbeschadet davon. Wer kann diese Woche im Kampf gegen die Kilos punkten und wer muss das Camp als nächstes verlassen?

