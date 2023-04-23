Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 23.04.2023
113 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

Zwei Wochen vor dem großen Finale müssen die Kandidat:innen noch einmal alles geben, um zu zeigen, dass sie den Sieg und die damit verbundenen 50.000 Euro verdient haben. Auf die verbliebenen acht Teilnehmer:innen wartet neben schweißtreibenden Challenges aber auch eine schöne Überraschung: Einige Angehörige sind angereist, um ihre Liebsten emotional zu unterstützen.

