SAT.1Staffel 2Folge 11vom 16.04.2023
125 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12

Die verbliebenen Kandidat:innen haben sich in den letzten zehn Wochen optisch deutlich verändert. Im großen Umstyling wird ihr Look nun auf ihr neues Körpergefühl abgestimmt. Außerdem steht die nächste Challenge bevor, in der die Teilnehmer:innen erstmals auf sich allein gestellt sind. Während bei einigen von ihnen weiterhin die Kilos purzeln, müssen andere das Camp für immer verlassen. Wer kann das Battle auf der Waage für sich entscheiden und die Konkurrenz hinter sich lassen?

