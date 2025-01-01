Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 64
22 Min.Ab 12

Das Auto des Kartfahrers Hajo Gehr wird sabotiert und entrinnt nur knapp dem Tod. Geht sein Konkurrent Jens Ziegler über Leichen, um zu siegen? Die Ermittler finden heraus: Auch die Ehefrau des Mandanten, Sybille Gehr, war nicht ehrlich zu dem Sportler. Der Fall wird immer verworrener, als sich Hajos Sponsor Werner Rehm mit einem mysteriösen Fremden trifft ...

