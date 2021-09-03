Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Vergewaltigung in der Kanzlei

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 03.09.2021
Folge 7: Vergewaltigung in der Kanzlei

21 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Der Anwalt Heiko Böhm ist verzweifelt, weil seine Angestellte Lizzy Schneider behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Um seine Unschuld zu beweisen, schleust sich Katja Hansen in seine Kanzlei ein. Doch dann wird eine weitere Angestellte fast vergewaltigt - alles spricht gegen den Mandanten.

SAT.1
