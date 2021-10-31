Lenßen & Partner
Folge 66: Der Todes-Chat
22 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 12
Gunda Mai bittet Lenßen & Partner verzweifelt um Hilfe. Ihre Tochter Leonie Mai ist spurlos verschwunden. Sofort begeben sich die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm auf die Suche nach der Vermissten. An ihrem Arbeitsplatz stoßen sie auf eine Spur. Sie entdecken einen Chat, in dem die Vermisste über ihre Selbstmordgedanken schreibt ...
