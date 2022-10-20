Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 3Folge 100vom 20.10.2022
Abriss der Träume

23 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Familie Langner um Hilfe gebeten. Maja Langner (30) hat mit ihrem Bruder das Haus der verstorbenen Mutter geerbt. Wenige Wochen später folgte das böse Erwachen: Majas Eltern haben ihr Haus offenbar rechtswidrig in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut. Nun will das Bauamt das Haus abreißen lassen. Doch wo soll die Familie dann wohnen? Team Lenßen übernimmt.

