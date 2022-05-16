Staffel 3Folge 16vom 16.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 16: Blackout
23 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12
Blackout: Anwalt Ingo Lenßen wird von dem besorgten Adrian Thiele (36) gerufen. Seine Frau Meike Thiele (34) kam verstört und mit großen Erinnerungslücken von ihrer Firmenfeier im Autohause zurück. Adrian befürchtet, dass ihr etwas Schreckliches passiert ist. Eine ärztliche Untersuchung bestätigt den Verdacht: Der jungen Bürokauffrau wurden K.o.-Tropfen verabreicht und sie wurde vergewaltigt. Die Spuren führen ins Autohaus, aber alle Mitarbeiter schweigen ...
