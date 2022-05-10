Staffel 3Folge 11vom 10.05.2022
Ein ehrenwertes Haus
Lenßen übernimmt
Folge 11: Ein ehrenwertes Haus
23 Min.Folge vom 10.05.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der alleinerziehenden Mutter Hanna Böhmer (43) um Hilfe gerufen. Ihre Nachbarn Heidi (51) und Dietmar Stemmer (55) werfen ihrem Sohn Niklas (14) vor, ihr Auto zerkratzt zu haben. Zu Unrecht! Zudem erfährt der Anwalt, dass Hanna von allen Nachbarn gemobbt wird und ihre Post nicht mehr ankommt. Team Lenßen geht der Sache auf den Grund und bringt eine unglaubliche Wahrheit ans Licht ...
