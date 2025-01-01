Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 3
Gekauftes Glück

Folge 3: Gekauftes Glück

23 Min.Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen erhält einen Notruf von der verzweifelten Judith Schneider (43). Ihre Tochter Leslie (18) soll die Kasse in ihrem Ausbildungsbetrieb geplündert haben. Die junge Auszubildene bestreitet die Tat, jedoch sprechen die Aufnahmen aus der Überwachungskamera gegen sie. Zudem kommt noch ans Licht, dass Leslie seit ihrem Auszug von Zuhause massive Schulden angehäuft hat.

