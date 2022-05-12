Staffel 3Folge 14vom 12.05.2022
(K)ein Recht auf gute ElternJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 14: (K)ein Recht auf gute Eltern
23 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Dem Ehepaar Ines (37) und Carsten Küpper (40) wird ihr Pflegekind Emily (2) weggenommen, da sich plötzlich die leibliche Mutter Dana Schlesig (19) darum kümmern will. Die junge Hartz-4-Empfängerin ist gleichzeitig die Schwester der Pflegemutter und stellt nun auch noch völlig überraschend Erbansprüche. Unterstützt wird sie dabei von ihrem neuen Freund Julian Berthold (24). Anwalt Ingo Lenßen und sein Team übernehmen den Fall und decken ein falsches Spiel auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick