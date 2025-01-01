Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 15
Der letzte Wille

Folge 15: Der letzte Wille

23 Min.Ab 12

Bettina Kunze (55) ruft Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Sie und ihr Mann Harald Kunze (59) fürchten, das Sorgerecht für ihre Enkelin Lisa (6) zu verlieren. Seit dem Tod ihrer Tochter haben sie die Vormundschaft übernommen. Doch in einem Abschiedsbrief äußerte die alleinerziehende Mutter ihren letzten Willen: Lisa soll ihren leiblichen Vater Thomas Becker (35) kennenlernen. Doch die Großeltern haben Angst, ihre Enkelin an ihn zu verlieren.

