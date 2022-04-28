Staffel 3Folge 6vom 28.04.2022
Schöne heile CyberhölleJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 6: Schöne heile Cyberhölle
23 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen hilft der besorgten Mutter Johanna Trapp (43), ihren 16-jährigen Sohn Nico von ihrem Ex-Mann Björn Trapp (45) abzuholen. Er hat ihn nach dem Papa-Wochenende in Brandenburg nicht wie verabredet zurückgebracht. Schnell wird klar, dass der Teenager nicht mehr zurück zur Mutter nach Berlin will, obwohl er sich auf das neue Leben in der Großstadt gefreut hat. Seine Abwehr scheint einen ganz anderen Grund zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick