Staffel 3Folge 19vom 23.05.2022
OpferlammJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 19: Opferlamm
23 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Paula Hagen (42) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ihr Mann Klaus Hagen (46) ist vor ein Auto gelaufen, welches daraufhin in eine Leitplanke gerast ist. Dem Familienvater drohen Schadensersatzforderungen und eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Beschuldigte gibt vor, aus Angst vor einer Gruppe Jugendlicher, die ihn überfallen hat, auf die Straße gelaufen zu sein. Doch die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen ein anderes Bild.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick