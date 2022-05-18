Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 18vom 18.05.2022
Fluchtinstinkt

Lenßen übernimmt

Folge 18: Fluchtinstinkt

23 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Fluchtinstinkt: Sabine Lehmann (33) hat Angst, das Sorgerecht für ihre Tochter Ella (6) zu verlieren, da ihr Ex-Mann Johannes Lehmann (38) beim Familiengericht das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt hat. Sabines Schwester Nathalie Gruber (35) ruft Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Der Fall spitzt sich zu, als der Ex-Mann Sabine auch noch vorwirft, ein Alkoholproblem zu haben. Team Lenßen geht der Sache auf den Grund und stößt dabei auf erschreckende Erkenntnisse.

