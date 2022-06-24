Staffel 3Folge 46vom 24.06.2022
Lenßen übernimmt
Folge 46: Reine Männersache
23 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Die Autowerkstattleiterin Tamara Schmitt (33) bittet Anwalt Ingo Lenßen um juristischen Beistand. Sie wird zu Unrecht verdächtigt, einen grob fahrlässigen Fehler an einem Kundenauto begangen zu haben, der zu einem schweren Unfall geführt hat. Nun steht der Job der jungen Frau auf dem Spiel. Ihr Chef, Michael Beichel (42), hat sie mit sofortiger Wirkung unbezahlt beurlaubt. Ingo Lenßen kämpft dafür, dass Tamara ihren Job nicht verliert.
