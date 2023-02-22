Staffel 4Folge 100vom 22.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 100: Die Fehden in einer Hand
23 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12
Verkäuferin Marie Nazari (35) hat Ingo Lenßen gerufen, da sie wegen Diebstahls angezeigt und ihr der Job gekündigt wurde. Sicherheitsmann Hendrik Müller (38) hat ein teures Parfüm in ihrer Handtasche gefunden. Marie kann es sich nicht erklären, doch für ihre Chefin Berit Müller (59) steht Marie als Täterin fest. Es kommt heraus, dass Hendrik etwas gegen Marie hat, da sie ihn einst abwies. Will er sich jetzt, wegen eines gebrochenen Herzens, an ihr rächen?
