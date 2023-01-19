Staffel 4Folge 28vom 19.01.2023
Anwalt Ingo Lenßen vertritt Melanie Poschke (30). Ihre Tochter Chiara (10) soll Mitschülerin Franziska Buchner (10) mit einer Schere am Arm verletzt haben. Vater Torsten Buchner (37) fordert nun Schmerzensgeld. Melanie weiß, Chiara würde kein anderes Kind angreifen. Sie hat Autismus und geht auf eine inklusive Schwerpunktschule. Team Lenßen findet Hinweise, dass Chiara gezielt provoziert und ihr das Leben erschwert wird, als es zu einem erneuten Vorfall kommt.
