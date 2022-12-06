Staffel 4Folge 37vom 06.12.2022
Lenßen übernimmt
Folge 37: Game of Drones
23 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Karla Kirch (37) gerufen, weil deren Sohn Bastian (16) Nachbarin Emma Wells (22) mit einer Drohne am Auge verletzt haben soll und ihm nun eine Schadensforderung, sowie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung droht. Ben Handkes Nachforschungen ergeben, dass die Drohne vermutlich durch Fremdeinwirkung zum Absturz gebracht wurde. Doch die Drohne steht plötzlich in Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen und rückt Bastian wieder in den Fokus.
