Staffel 4Folge 58vom 12.12.2022
Lenßen übernimmt
Folge 58: Die Pille, die das Fass zum Überlaufen bringt
Folge vom 12.12.2022
Anwalt Ingo Lenßen vertritt Lisa Gebert (42) bereits im Sorgerechtsstreit mit ihrem Noch-Ehemann Henning Gebert (43), doch benötigt nun erneut Hilfe. Henning ist ausgerastet, als sich herausstellte, dass die gemeinsame Tochter Ella (15) seit einem Monat die Antibabypille nimmt - ohne Wissen der Eltern. Jetzt möchte er Lisa das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen lassen. Doch die Pille soll nicht die einzige Sorge bleiben.
