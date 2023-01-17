Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 60vom 17.01.2023
23 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12

Tanja Ritter (40) ist seit einem schweren Autounfall erblindet. Nun wird ihr Blindenhund Mino vermisst. Ihre Töchter Kim (8) und Ramona (16) unterstützen tatkräftig die Suche. Auch Anwalt Ingo Lenßen und sein Team packen mit an und finden heraus, dass Mino gestohlen wurde, als er vor einer Bäckerei angebunden war. Angeblich war er nicht angeleint - so ein Passant. Doch wer würde so etwas behaupten und warum?

