Staffel 4Folge 66vom 26.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 66: (K)ein eindeutiger Fall
23 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
Cara Faber (40), erwartet Anwalt Ingo Lenßen auf dem Polizeirevier, denn sie wird des schweren Raubes an ihrem ehemaligen Chef Achim Neuhaus (38) beschuldigt. Die frühere Kollegin, Sonja Riedel (52), will jedoch Caras Kennzeichen am Tatort gesehen haben. Zudem gab es kurz zuvor Streit mit dem Ex-Chef. Ingo Lenßen glaubt seiner Mandantin und hegt Zweifel an Zeugin und Raubopfer. Doch plötzlich steht die Polizei in Caras Wohnung ...
