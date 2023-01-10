Staffel 4Folge 67vom 10.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 67: Pizza Pasta Pleite
Folge vom 10.01.2023
Giulia Rossi (29) betreibt eine Pizzeria mit ihrem Bruder Matteo Rossi (31). Doch hat dieser den Getränkelieferanten nicht bezahlt, welcher daraufhin das Auslieferungs-E-Bike als Pfand einkassiert hat. Seitdem ist Matteo spurlos verschwunden. Ein Blick in die Buchführung verrät Anwalt Ingo Lenßen, dass die Lage ernst ist. Matteo hat zudem ohne Giulias Wissen regelmäßig Bargeld abgehoben, was einen Verdacht aufmacht: Wurde er Opfer einer Schutzgelderpressung?
