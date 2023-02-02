Staffel 4Folge 68vom 02.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 68: Ein Paket zu viel
Anwalt Ingo Lenßen wird zum Retter in der Not: Putzfrau Lissy Haas (44) wurde von ihrem Chef Jan König (45) im Arbeitszimmer eingesperrt und des Kreditkartenbetrugs bezichtigt. Ingo Lenßen kann sie befreien und möchte die Unschuld seiner Mandantin beweisen, auch wenn zunächst alles gegen sie zu sprechen scheint. Doch der Vorwurf schlägt bereits Wellen und die verzweifelte Putzfrau verliert sogar noch einen weiteren Job. Möchte hier jemand absichtlich Lissy schaden?
