Staffel 4Folge 71vom 02.02.2023
Fluch aus der Vergangenheit

Folge 71: Fluch aus der Vergangenheit

Tagesmutter Svenja Mertens (36) benötigt Hilfe. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes hat im Bollerwagen von Svenjas Kindergruppe eine Wodkaflasche gefunden. Sie bangt nun um ihren Ruf und ihre Existenz. Anwalt Ingo Lenßen findet heraus: Es könnten sich mehrere Personen an ihr rächen wollen. Als dann Anna Wagner (11), Svenjas Stieftochter in spe, einen Allergieschock durch Svenjas Muffins erleidet, verliert sie vorläufig ihre Pflegeerlaubnis ...

