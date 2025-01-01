Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Dem Tod geweiht

SAT.1Staffel 3Folge 100
Folge 100: Dem Tod geweiht

22 Min.Ab 12

Paul Dormeyer ist verzweifelt: Seine schwangere Freundin, die Kindergärtnerin Tanja Licht, ist verschwunden. Cornelia Wielands, eine Kollegin der Vermissten, gibt den Ermittlern einen Hinweis: Offenbar hatte Tanja ein Verhältnis mit ihrem Capoeira-Trainer Emilio Bravo, nicht Paul scheint der Vater des ungeborenen Kindes zu sein, sondern der Geliebte. Als ein positiver HIV-Test des Trainers auftaucht, erscheint der Fall der vermissten Kindergärtnerin in einem neuen Licht...

