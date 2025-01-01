Lenßen & Partner
Folge 115: Soldat in Frauenkleidern
22 Min.Ab 12
Der Marine-Offizier Axel Unger wird mit einem brisanten Foto erpresst: Es zeigt ihn beim Liebesspiel mit seiner Ex-Geliebten Lana Schmiede - er soll 20.000 Euro zahlen. Ansonsten droht der Erpresser, das Foto an seine Frau und an seinen Arbeitgeber weiterzugeben. Der Mandant ist sicher, dass sich Lana an ihm rächen will. Eine Observation der Verdächtigen lässt diese Vermutung zunächst zu ...
