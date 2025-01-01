Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Scherben bringen Unglück

SAT.1Staffel 3Folge 127
Scherben bringen Unglück

Scherben bringen UnglückJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 127: Scherben bringen Unglück

22 Min.Ab 12

Lars Bucheck ist in seinem Atelier niedergeschlagen worden und der Täter hat sämtliche Arbeiten für einen Großauftrag zerstört. Verdächtig ist Benno Guhn, Lars' geldgieriger Vermieter. Als private Nacktfotos von Ruth Jenisch, der Exfreundin des Mandanten, auftauchen, sagt Lars' Verlobte Susanna Holthausen die gemeinsame Hochzeit ab. Es stellt sich heraus, dass Ruth mit Guhn ein Verhältnis hat, und die Ermittler müssen ihr ganzes Können aufbieten, um die Täter zu überführen...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

