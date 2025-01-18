Verführerische ReitstundenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 150: Verführerische Reitstunden
22 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Luis Fontana wendet sich wegen seiner Freundin an Ingo Lenßen: Ines Turan, die als Pferdewirtin auf einem Gestüt arbeitet, hat rote Striemen auf dem Rücken. Er vermutet, dass sie an ihrem Arbeitsplatz misshandelt wird. Schnell gerät der sexbesessene Gestütsbesitzer Herbert Opitz ins Visier der Ermittler. Auch der gewalttätige Reitlehrer Marco Wimmler macht sich verdächtig - er ist der Ex-Freund von Ines und will sie zurück. Dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...
