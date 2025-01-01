Lenßen & Partner
Folge 28: Die Horror-Praxis
22 Min.Ab 12
Katja Hansen hilft ihrer hochschwangeren Freundin Antonia Mischke: Deren Lebensgefährte Patrick Neuber ist seit zwei Tagen verschwunden - vorher hatte er sich rührend um Antonia gekümmert. Bekam er kurz vor der Geburt kalte Füße? Antonias Schwester Berit rückt ins Zwielicht, als sich herausstellt, dass sie möglicherweise eine Affäre mit Patrick hat. Doch die Liebelei ist nicht der Schlüssel zu Patricks Verschwinden, sie ist nur der Anfang eines grauenhaften Schicksalspuzzles ...
